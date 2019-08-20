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РИА Новости

В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

23:45 20.08.2019 (обновлено: 00:01 21.08.2019)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.
"Что касается, в частности, радиусов действия (подпадающих под договор. — Прим. ред.) РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности (по разработке ракет. — Прим. ред.). Мы идем по пути ракетной программы. Разумеется, гиперзвуковых (ракет. — Прим. ред.). Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности", — сказал Маккарти, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
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Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Кроме того, российский лидер заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Однако Путин заметил, что Москва не станет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
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В МИД прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
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