В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти.

"Что касается, в частности, радиусов действия (подпадающих под договор. — Прим. ред.) РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности (по разработке ракет. — Прим. ред.). Мы идем по пути ракетной программы. Разумеется, гиперзвуковых (ракет. — Прим. ред.). Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности", — сказал Маккарти, выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.