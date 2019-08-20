Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с "высокопоставленными представителями" Венесуэлы.
"Мы разговариваем с представителями на различных уровнях. Не хочу говорить, с кем, но на очень высоком уровне", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли США контакты с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
США в январе 2019 года заявили, что больше не считают президента Венесуэлы Николаса Мадуро легитимным президентом страны. В этом качестве они признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, которого называют "временным президентом".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.