Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с "высокопоставленными представителями" Венесуэлы.

"Мы разговариваем с представителями на различных уровнях. Не хочу говорить, с кем, но на очень высоком уровне", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, поддерживают ли США контакты с окружением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США в январе 2019 года заявили, что больше не считают президента Венесуэлы Николаса Мадуро легитимным президентом страны. В этом качестве они признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, которого называют "временным президентом".