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РИА Новости

Трамп допустил новое снижене налогов в США

23:31 20.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут быть дополнительно снижены налоги для стимулирования экономики.
"Да, мы рассматриваем различные (варианты) снижения налогов....Это одна из причин, почему мы находимся в таком сильном экономическом положении. Мы сейчас - страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами", - заявил Трамп журналистам.
Комментарии Трампа прозвучали на фоне опасений ряда экспертов по поводу возможной рецессии в США, в вероятность которой американский президент не верит.
Так, на прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность - только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.
Президент США Дональд Трамп
14 августа, 15:13РИА Новости
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.
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