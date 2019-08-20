Трамп допустил новое снижене налогов в США

ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут быть дополнительно снижены налоги для стимулирования экономики.

"Да, мы рассматриваем различные (варианты) снижения налогов....Это одна из причин, почему мы находимся в таком сильном экономическом положении. Мы сейчас - страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами", - заявил Трамп журналистам.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне опасений ряда экспертов по поводу возможной рецессии в США, в вероятность которой американский президент не верит.

Так, на прошлой неделе рынки в США демонстрировали нестабильность - только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.