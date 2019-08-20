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РИА Новости

Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

23:29 20.08.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 20 авг – РИА Новости. Китай приветствует российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.
"Мы приветствуем любые инициативы, предполагающие диалог, способствующие достижению мира и безопасности на Ближнем Востоке. Мы приветствуем концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенную Россией", - сказал Чжан Цзюнь
По его словам, Китай будет находиться во взаимодействии со всеми сторонами в этом вопросе.
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
16 августа, 22:46РИА Новости
Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах.
Москва также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
19 августа, 19:31РИА Новости
Польша не готова оказать военную помощь США в Персидском заливе
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