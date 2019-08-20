Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

ООН, 20 авг – РИА Новости. Китай приветствует российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.

"Мы приветствуем любые инициативы, предполагающие диалог, способствующие достижению мира и безопасности на Ближнем Востоке. Мы приветствуем концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенную Россией", - сказал Чжан Цзюнь

По его словам, Китай будет находиться во взаимодействии со всеми сторонами в этом вопросе.

Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах.