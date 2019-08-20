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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане сформировали суверенный совет

23:14 20.08.2019 (обновлено: 23:30 20.08.2019)
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Формирование Суверенного совета Судана завершено, его приведут к присяге в среду, заявил официальный представитель Военного совета страны Шамс ад-Дин аль-Кабаши.
"Завершено формирование Суверенного совета из 11 членов", - сказал он на пресс-конференции в Хартуме, которую показал телеканал Sky News Arabia.
Суверенный совет на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель Переходного военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
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Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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