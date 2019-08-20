Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком

"Трагическое известие... Мы снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня", но после общались не очень плотно, к сожалению. Я не знал, что она болела все лето... Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая", - сказал Смолкин.