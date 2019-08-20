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РИА Новости
Культура

Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком

23:12 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаАктриса Александра Назарова участвует во II благотворительном театральном велозаезде "ТеатРалли" в Москве.
Актриса Александра Назарова участвует во II благотворительном театральном велозаезде ТеатРалли в Москве.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Актер Борис Смолкин рассказал РИА Новости, что переживает за внучку Анны Назаровой, которую артистка воспитывала в одиночку.
Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни, сообщил Театр имени Ермоловой, где трудилась актриса.
"Трагическое известие... Мы снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня", но после общались не очень плотно, к сожалению. Я не знал, что она болела все лето... Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая", - сказал Смолкин.
"Я с ужасом думаю о том, с кем осталась ее внучка, она же ее воспитывала одна", - добавил он.
Открытие 90-го юбилейного сезона театра им.М.Н.Ермоловой
Вчера, 22:21РИА Новости
Биография актрисы Александры Назаровой
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