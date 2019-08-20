Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.

"Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям. На связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России (Олег Салагай). Завтра должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все", - написала она на своей странице в Facebook

"Но я хотела бы ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически", - добавила она.

Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле турецкого Бодрума. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.