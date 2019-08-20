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РИА Новости

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

22:56 20.08.2019 (обновлено: 23:03 20.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
"Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям. На связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России (Олег Салагай). Завтра должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все", - написала она на своей странице в Facebook.
"Но я хотела бы ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически", - добавила она.
Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле турецкого Бодрума. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
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По данным телеканала "Звезда", руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того как насос был остановлен, конечность из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка была доставлена в больницу, где находится в коме, около нее дежурят оба родителя. Их путевка закончилось, и им было предоставлено жилье рядом с медицинским учреждением, чтобы иметь возможность ухаживать за ребенком.
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