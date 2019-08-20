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РИА Новости

Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию

22:42 20.08.2019 (обновлено: 00:22 21.08.2019)
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© AFP 2019 / StrСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© AFP 2019 / Str
АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Родителям 12-летней россиянки, находящейся в критическом состоянии после несчастного случая в бассейне отеля в Турции, рекомендовано письменно обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать дочь в профильную клинику в России, говорится в сообщении посольства РФ в Анкаре.
Ранее генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" турецкого Бодрума. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
По данным телеканала "Звезда", руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка была доставлена в больницу и находится в коме, около нее дежурят оба родителя, им предоставлено жилье рядом с медицинским учреждением.
"По данным, полученным генконсульством РФ в Анталье, в медицинском учреждении города Денизли, куда была переведена пациентка, пострадавшая находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии. С учетом этого родителям рекомендовано направить письменное обращение в Минздрав России в целях подготовки при необходимости и при наличии медицинских показаний санитарно-транспортной эвакуации дочери в одну из профильных клиник для лечения по месту жительства в России", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
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Отмечается, что сотрудники генконсульства связались с представителями страховой компании, которые подтвердили, что случай признан страховым, и основные расходы на лечение будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов. По имеющимся у генконсульства данным, принимающая туристическая компания "Одеон турс" также оказывает содействие членам семьи пострадавшей, им предоставлены услуги переводчика.
"Генконсульство находится в контакте с администрацией больницы, страховой компанией и принимающей турфирмой для координации действий и оказания помощи в рамках имеющихся возможностей. Завтра в Денизли направляется сотрудник генконсульства, а также представители страховой компании для проведения консультаций с лечащими врачами и организации видеоконференции с российскими специалистами", - информирует посольство России в Анкаре.
Генконсульство направило письменные запросы в губернаторство провинции Мугла и управление безопасности Бодрума с просьбой информировать об обстоятельствах, ходе и результатах расследования инцидента. "Запрошена информация у владельца отеля относительно произошедшего случая и действиях его персонала. Данная ситуация находится на постоянном контроле генконсульства РФ в Анталье и посольства", - сообщила российская дипмиссия.
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