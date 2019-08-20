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РИА Новости

Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном

22:25 20.08.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов сыграть роль посредника для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном.
"Кашмир очень сложное место. Там есть индуисты и мусульмане, и я бы не сказал, что они так уж хорошо ладят", - сказал Трамп журналистам.
"Я сделаю все, что могу, чтобы посредничать", - добавил Трамп, который провел в последние дни телефонные переговоры с премьерами обеих стран.
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Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием. Во вторник министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан намерен обратиться в Международный суд ООН по поводу разногласий с Индией по Кашмиру.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".
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Дональд ТрампПакистанООНИндияСШАВ мире
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