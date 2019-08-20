Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов сыграть роль посредника для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном.

"Кашмир очень сложное место. Там есть индуисты и мусульмане, и я бы не сказал, что они так уж хорошо ладят", - сказал Трамп журналистам.

"Я сделаю все, что могу, чтобы посредничать", - добавил Трамп, который провел в последние дни телефонные переговоры с премьерами обеих стран.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием. Во вторник министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши заявил, что Пакистан намерен обратиться в Международный суд ООН по поводу разногласий с Индией по Кашмиру.