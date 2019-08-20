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РИА Новости
Рязанская область

Рязанский губернатор назвал выездные приемы "полезным делом"

22:15 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Выездные приемы позволяют правительству Рязанской области узнавать о проблемах от самих жителей районов, заявил губернатор Николай Любимов по итогам выездного заседания облправительства в Михайловском районе.
В рамках заседания, которое прошло 20 августа в городе Михайлове, руководители центральных исполнительных органов власти Рязанской области, а также ряда территориальных органов федеральных органов власти провели личный прием граждан, рассмотрев 37 обращений. Как сообщает облправительство, вопросы жителей касались строительства и ремонта дорог, социальных объектов, освещения улиц, проведения капремонта многоквартирных домов, тепло-, газо- и водоснабжения населенных пунктов.
Николай Любимов на выездном заседании облправительства отметил, что с гражданами общались 25 руководителей центральных исполнительных органов власти и пять представителей территориальных органов федеральных органов власти. По словам главы региона, наибольшее число вопросов было задано руководителям министерства труда и социальной защиты населения, минстроя и минтранса Рязанской области. Также Любимов сказал, что жители Михайловского района задавали вопросы в интернете на официальных аккаунтах губернатора и странице "Рязанская область".
"В соцсетях были обращения от людей, на первом месте – вопросы дорожного ремонта, которому надо уделить повышенное внимание. Поднимались они и на приеме граждан. Все их надо решать более быстрыми темпами", – заявил Любимов.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
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Глава региона отметил, что практика выездных приемов граждан обязательно будет продолжена. По его словам, ранее такая форма работы использовалась на выездных заседаниях регионального правительства в Пронском, Кораблинском, Сасовском, Рыбновском районах и хорошо себя зарекомендовала.
"Министры, члены правительства из первых уст узнают от людей, что их волнует больше всего, сразу же стараются решить эти вопросы. Такие выездные личные приемы – это дело полезное для нас, ну и, конечно, для жителей, которые приходят на них", – сказал губернатор.
По итогам выездного приема Любимов дал ряд поручений по вопросам, касающимся обращений жителей района. В частности, он поручил министерству транспорта и автомобильных дорог области оперативно подготовить заявку в минтранс РФ для включения обхода Михайлова, который с 2019 года находится в федеральной собственности, в план ремонта автомобильных дорог. Губернатор также заявил о необходимости усиления поддержки всех муниципальных образований в ремонте дорог местного значения.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Всем районам надо помогать, и мы знаем у кого лучше ситуация, а у кого похуже. Сейчас национальные проекты, которые мы реализуем в этой сфере, позволяют нам направить больше ресурсов на эти автодороги", – сказал Любимов.

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