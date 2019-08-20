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РИА Новости

Греческие СМИ назвали имена россиян, погибших при крушении вертолета

22:07 20.08.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники правоохранительных органов Греции
Сотрудники правоохранительных органов Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 20 авг - РИА Новости. Грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин (Davel Akolinin) погибли при крушении вертолёта возле греческого острова Порос, сообщает сайт iefimerida.gr.
По его данным, Каристинос ранее был пилотом ВВС, он был женат, у него остались трое детей. Подробности о погибших россиянах Абрамове и Аколинине издание не приводит.
Посольство России в Греции подтвердило информацию о гибели двух граждан РФ, но не сообщило подробности, уточнив, что оказывается необходимая консульская помощь.
Вертолёт упал в проливе Галата - Порос на востоке Пелопоннеса после того, как задел провода линии электропередачи. Как сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты, после обрыва проводов остров Порос остался без электричества, сейчас туда доставляют электрогенераторы, предоставленные армией и афинской водопроводной компанией.
Посольство РФ в Греческой Республике
Вчера, 20:31Радио
Посольство в Греции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета
Управление гражданской авиации отмечает, что вертолет Agusta A109 с зарегистрированным планом полета вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, чтобы забрать двух пассажиров. После потери связи были немедленно мобилизованы все средства, чтобы найти его.
Гражданский вертолет принадлежит компании I fly, базирующейся в Пахи Мегара. Причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий, говорится в сообщении. Управление выражает соболезнования семьям пассажиров и пилота.
Издание опубликовало заявление компании TECHNICAL OLYMPIC SA, согласно которому разбившийся вертолет принадлежал ее дочерней компании Porto Carras SA. "Этот вертолет уже несколько лет сдан в аренду и полностью управляется и эксплуатируется компанией I FLY AIR SERVICES SA", - говорится в заявлении.
Компания I fly подтвердила, что разбился ее вертолёт типа Agusta Α 109C с бортовым номером SXΗΤΟ. Выясняются конкретные причины аварии, компания оказывает компетентным органам всю необходимую помощь, говорится в заявлении.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Вчера, 19:15РИА Новости
Водолазы подняли тела троих погибших при крушении вертолета в Греции
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