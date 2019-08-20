"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Урюпинске братьев из цыганской семьи обвиняют в поджоге десятилетнего мальчика, В Урюпинске братьев из цыганской семьи обвиняют в поджоге десятилетнего мальчика, сообщает новостной портал V1.

Инцидент произошел, когда дети играли с огнем рядом с лесополосой.

"Один из братьев обрызгал его бензином, и он стал с ним ругаться. Говорить, что мама будет ругать за грязные вещи", – рассказала подруга пострадавшей семьи.

Затем цыганский мальчик на спор бросил горящую спичку на друга, в результате чего у того вспыхнула одежда. Ребенок обвалялся в луже, чтобы потушить огонь, а затем прибежал домой и попросил вызвать скорую.

"Сказал: "Мама, помоги, меня сожгли" и упал во дворе без сознания. В себя он пришел только в машине", – сообщила женщина.

Мать цыганских детей позвонила маме пострадавшего ребенка Наталье и попросила прощения, однако заявила, что ее сыновья не виноваты.

Родительница получившего ожоги мальчика и сама допускает, что произошедшее — несчастный случай. Она не спешит винить в инциденте братьев из цыганской семьи. По ее словам, сын больше не хочет общаться с мальчиками, но о трагедии говорит мало.

"Сказал лишь, что ребята что-то кинули ему на спину", – отметила она.

По словам Натальи, один из мальчиков сбежал с места происшествия, а другой помог потушить огонь. Сейчас ребенок находится в больнице с ожогами. Ему необходима пересадка кожи.

"Он не замкнулся в себе. Просто у него все болит, и он кричит дурняком", – рассказала Наталия.

Она отметила, что в интернете многие горожане ополчились на цыганскую семью. В какой-то момент женщина вступилась за них и сама стала объектом критики.

"После этого случая мама мальчиков пришла ко мне и принесла две тысячи рублей", - добавила Наталия. Она отметила, что женщина часто звонит ей и спрашивает о состоянии сына.