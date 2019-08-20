Лавров обсудил с главой МИД Мальты отношения России и Евросоюза

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой двусторонние отношения, международную повестку, а также тематику ОБСЕ, Совета Европы и состояние отношений Россия-ЕС.

Как сообщили в МИД РФ, беседа состоялась во вторник.

"Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность работать в целях обеспечения поступательного развития российско-мальтийского политического диалога, расширения двусторонних торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров и Абела обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в частности положению в Сирии, Ливии, на Украине.

"Министры обсудили также тематику ОБСЕ, Совета Европы, затронули состояние отношений Россия-ЕС", - подчеркнули в министерстве.