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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Мальты отношения России и Евросоюза

21:49 20.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой двусторонние отношения, международную повестку, а также тематику ОБСЕ, Совета Европы и состояние отношений Россия-ЕС.
Как сообщили в МИД РФ, беседа состоялась во вторник.
"Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность работать в целях обеспечения поступательного развития российско-мальтийского политического диалога, расширения двусторонних торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Лавров и Абела обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в частности положению в Сирии, Ливии, на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
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"Министры обсудили также тематику ОБСЕ, Совета Европы, затронули состояние отношений Россия-ЕС", - подчеркнули в министерстве.
Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, частный визит главы внешнеполитического ведомства Мальты был приурочен к открытию выставки картины русского живописца Дмитрия Левицкого "Портрет Екатерины Второй" из коллекции президентского дворца Валлетты в музее-заповеднике "Царицыно".
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кармело абелаСергей ЛавровМИД РФМальтаЕвросоюзЕвропаРоссияПолитика
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