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РИА Новости

Дональд Трамп поддерживает возвращение России в G8

21:34 20.08.2019 (обновлено: 00:29 21.08.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

"Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер. Он добавил, что поддержал бы соответствующее предложение.

При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как Владимир Путин "перехитрил его".
Президент США Дональд Трамп
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Экс-посол Франции считает, что Трамп может через год пригласить Россию в G7
Ранее российский лидер на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.
На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров лидеров двух стран обсуждать гипотетическое превращение G7 в G8, Путин сказал, что Россия не ставит себе это как "как самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
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Трамп на G7: Крым — российский, а у США новые враги
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Дональд ТрампG8РоссияСШАВ мире
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