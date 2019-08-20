В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Нарастающие военные возможности РФ и КНР в космосе угрожают интересам США и союзников, заявил во вторник исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр.

"США и наши союзники имеют жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные, однако угроза этим интересам нарастает по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие, которое ставит под угрозу спутниковые системы США и наших союзников", - сказал Магуайр на заседании Национального космического совета под председателем вице-президента Майка Пенса.

В качестве примера он привел принятую, по его информации, на вооружение КНР наземную ракетную установку, которая может угрожать разрушением спутникам на низкой околоземной орбите. "В России разрабатывается схожая система, которая, вероятно, будет действовать через несколько лет", - сказал глава национальной разведки США.

Магуайр отметил, что Китай разрабатывает оружие, способное нарушать работу спутников на геосинхронной орбите, а Россия разместила "наземное лазерное оружие, способное ослеплять или нарушать работу наших базирующихся в космосе оптических сенсоров".

"В дополнение к этому Китай и России создали специальные космические силы, обе страны в рамках усилий по отражению и победе над противником наращивают возможности осуществления атак на космические системы. Говоря коротко, угроза космическим системам США и союзников продолжает расти", - резюмировал Магуайр.

Президент США Дональд Трамп в феврале подписал распоряжение о создании Космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях и России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в начале марта призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.

В свою очередь МИД КНР заявил, что США, обвиняя Китай и Россию в якобы создании угроз в космическом пространстве, на самом деле ищут предлог для оправдания своего стремления к военному превосходству и разработок передовых вооружений.