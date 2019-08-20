В Канаде медведь загрыз французского композитора

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Французский композитор Жюльен Готье, который путешествовал по канадской Аляске в рамке культурного проекта, погиб при нападении медведя гризли, сообщает сайт Французский композитор Жюльен Готье, который путешествовал по канадской Аляске в рамке культурного проекта, погиб при нападении медведя гризли, сообщает сайт France Musique

Готье закончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Начиная с 2017 года, он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии, говорится в коммюнике.

На Аляску 44-летний Готье отправился в компании со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом. Пара намеревалась сплавиться на 1,5 тысячу километров вниз по реке Маккензи в рамках проекта под названием Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle! ("Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!").