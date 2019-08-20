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РИА Новости

В Канаде медведь загрыз французского композитора

21:20 20.08.2019 (обновлено: 21:50 20.08.2019)
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CC0 / jill111 / Медведь
Медведь
CC0 / jill111 /
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Французский композитор Жюльен Готье, который путешествовал по канадской Аляске в рамке культурного проекта, погиб при нападении медведя гризли, сообщает сайт France Musique.
Готье закончил Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Начиная с 2017 года, он сотрудничал с Симфоническим оркестром Бретани, а также регулярно участвовал в мероприятиях Парижской филармонии, говорится в коммюнике.
На Аляску 44-летний Готье отправился в компании со своей подругой Камиль Тоскани – биологом и фотографом. Пара намеревалась сплавиться на 1,5 тысячу километров вниз по реке Маккензи в рамках проекта под названием Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle! ("Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!").
Тоскани рассказала канадским правоохранителям, что в ночь на 15 августа медведь схватил ее спящего друга за шею и утащил из палатки в лес. Тело композитора было обнаружено в дикой местности на следующий день.
Медведь, напавший на грибника возле поселка Сулук Верхнебуреинского района Хабаровского края
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94137529
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Канада
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