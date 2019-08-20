В ДНР заявили об очередном обстреле со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, пытаясь спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Украинские оккупанты в очередной раз попытались спровоцировать наших защитников на ответный огонь. В 19.35 (совпадает с мск - ред.) боевики из 35-й бригады морской пехоты обстреляли окраины населенного пункта Белая Каменка из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Он призвал международных наблюдателей "зафиксировать факт нарушения перемирия с украинской стороны и добиться от нее исполнения достигнутых договоренностей".