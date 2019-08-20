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РИА Новости

Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов

21:11 20.08.2019
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© AP Photo / Hasan JamaliЖенщина в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Женщина в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Изменения в законодательстве Саудовской Аравии, благодаря которым женщина может получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, вступили в силу во вторник, сообщило Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в МВД.
В начале августа власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет без согласия опекунов мужского пола получать паспорт для выезда за границу и отправляться в путешествие. Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, сможет получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.
"Паспортная служба и их отделения во всех провинциях королевства начали реализацию поправок, изложенных в королевском указе", - отметил источник.
Поправки также предусматривают наделение женщин правом регистрировать рождение детей, брак или развод, а также выступать в роли опекуна для несовершеннолетних детей.
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Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола. В феврале прошлого года саудовские женщины получить право самостоятельно водить автомобиль.
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Бен Салман, став наследником, принял амбициозный стратегический план развития - Vision 2030 - по коренному преобразованию королевства. Реформы касаются как экономической, так и общественной сферы. Принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.
В минувшем году в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени в Саудовской Аравии появится и свой театр. Изменяется и социальный статус женщин. Помимо вождения автомобиля им разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии. В обществе обсуждают вопрос о разрешении женщинам играть в профессиональный футбол и об обязательности ношения традиционного арабского платья-абайи.
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