Саудовским женщинам разрешили путешествовать без опекунов

ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Изменения в законодательстве Саудовской Аравии, благодаря которым женщина может получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, вступили в силу во вторник, сообщило Саудовское агентство новостей Изменения в законодательстве Саудовской Аравии, благодаря которым женщина может получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, вступили в силу во вторник, сообщило Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в МВД.

В начале августа власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет без согласия опекунов мужского пола получать паспорт для выезда за границу и отправляться в путешествие. Согласно новой формулировке закона, теперь женщина, достигшая 21 года, сможет получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат саудовской подданной.

"Паспортная служба и их отделения во всех провинциях королевства начали реализацию поправок, изложенных в королевском указе", - отметил источник.

Поправки также предусматривают наделение женщин правом регистрировать рождение детей, брак или развод, а также выступать в роли опекуна для несовершеннолетних детей.

Власти королевства в этом году поручили правительственному комитету пересмотреть законы об опекунстве.

Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола. В феврале прошлого года саудовские женщины получить право самостоятельно водить автомобиль.

Бен Салман, став наследником, принял амбициозный стратегический план развития - Vision 2030 - по коренному преобразованию королевства. Реформы касаются как экономической, так и общественной сферы. Принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.