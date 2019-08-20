Объем отправляемого на свалку мусора можно сократить на 80%, заявил эксперт

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объем мусора, который отправляется в России на свалку, может быть сокращен на 80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин.

"Если все применять в комплексе (то есть и ценные фракции извлекать на сортировке, и органику превращать в компост), то можно на 80% сократить объем мусора, который отправляется на полигон. Технологии это позволяют", - сказал Духин.

Ранее представитель РЭО сообщил о проведении инвентаризации технологий и мусоросортировочных комплексов, которые в настоящее время работают в России.

Российский экологический оператор подготовил "Инвентаризацию используемых в настоящее время технологий по обращению с ТКО в РФ с учетом мирового опыта по обращению с отходами и библиотеку лучших практик по используемым материалам". Документ был направлен вице-премьеру Алексей Гордееву, который курирует "мусорную" реформу в стране.