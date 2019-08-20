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РИА Новости

Объем отправляемого на свалку мусора можно сократить на 80%, заявил эксперт

21:03 20.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевПрессованные алюминиевые банки для дальнейшей переработки
Прессованные алюминиевые банки для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Объем мусора, который отправляется в России на свалку, может быть сокращен на 80%, сообщил РИА Новости заместитель директора Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин.
"Если все применять в комплексе (то есть и ценные фракции извлекать на сортировке, и органику превращать в компост), то можно на 80% сократить объем мусора, который отправляется на полигон. Технологии это позволяют", - сказал Духин.
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Ранее представитель РЭО сообщил о проведении инвентаризации технологий и мусоросортировочных комплексов, которые в настоящее время работают в России.
Российский экологический оператор подготовил "Инвентаризацию используемых в настоящее время технологий по обращению с ТКО в РФ с учетом мирового опыта по обращению с отходами и библиотеку лучших практик по используемым материалам". Документ был направлен вице-премьеру Алексей Гордееву, который курирует "мусорную" реформу в стране.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами. Работать с ними начали региональные операторы, в чьих задачах - транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, где уже работают операторы, оплата их услуг осуществляется как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов утверждаются отдельно.
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