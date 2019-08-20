Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms

Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. Архивное фото

Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море

© AP Photo / Olmo Calvo Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море

РИМ, 20 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская прокуратура наложила арест на судно испанской НПО Open Arms, которое находится у берегов острова Лампедуза с почти 80 мигрантами на борту, и распорядилась переправить их на берег.

Решение о конфискации судна, как передает телеканал TGCOM24 , принято прокурором города Агридженто Луиджи Патронаджио после того, как он побывал на борту в сопровождении полиции и врачей. Следствие также открыло дело по статье о неисполнении служебных обязанностей, которое дополнит уже начато расследование о незаконном лишении свободы.

Ранее Патронаджио назвал ситуацию на борту Open Arms "взрывоопасной": мигранты стали бросаться в воду в попытке добраться до берега. Их спасли катера итальянской береговой охраны и доставили на берег. Еще 11 человек забрали с корабля из "санитарных соображений".

По последним данным, сейчас на борту Open Arms остаются 79 мигрантов.

После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.

Однако НПО Proactiva Open Arms не согласна направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию" на борту и расстояние, но готова переправить мигрантов на чартерном рейсе.