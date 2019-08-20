Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T20:52Z
https://ria.ru/20190820/1557720598.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155708/38/1557083878_0:0:3035:1707_1036x0_80_0_0_7baeb2989a543335d826599cca259195.jpg
РИА Новости

В Китае четыре человека погибли из-за сильных дождей

20:52 20.08.2019
223
© REUTERS / Tyrone SiuЛюди во время ливня, вызванного тайфуном Випа в Гонконге
Люди во время ливня, вызванного тайфуном Випа в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В результате обильных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли четыре человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям провинции, в общей сложности 12,7 тысячи человек оказались в зоне бедствия в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе. На данный момент считается, что четыре человека погибли и 11 человек пропали без вести в уезде Вэньчуань после многочисленных оползней, которые были вызваны сильным дождем.
Кроме того, семь человек пропали без вести и 60 человек оказались заблокированы в специальной административной зоне Волонг этого уезда. Власти эвакуировали более 30 тысяч жителей и туристов. Эвакуация еще 13 тысяч туристов продолжается.
Ливень также привел к отключению водоснабжения, электричества и связи в двух других уездах провинции, а некоторые дороги оказались заблокированы.
Агентство добавляет, что более 200 спасателей отправились в пострадавшие от стихии районы.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
19 августа, 00:09РИА Новости
В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
001100
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Египетские спецназовцы
На севере Синайского полуострова уничтожили 11 террористов
РИА
Новости
Медведь
В Канаде медведь загрыз французского композитора
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms
Машины полиции и скорой помощи в Аргентине
СМИ сообщили о расстреле машины главы правительства аргентинской провинции
Лента
новостей
Музыкальная группа Little Big
Little Big выпустят совместный трек с обладателями "Грэмми" Clean Bandit
Актриса Александра Назарова на закрытии 89-го сезона Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Умерла актриса Александра Назарова
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон заявил, что решения о развертывании новых крылатых ракет пока нет
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР заявили об очередном обстреле со стороны украинских силовиков
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане сформировали суверенный совет
Президент Дональд Трамп
Трамп допустил назначение Салливана послом в Москве
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Более 70 пассажиров аварийно севшего А321 получили компенсации
Джузеппе Конте
Президент Италии принял отставку Конте
Агентство национальной безопасности США
В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе
И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
22:56Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
22:42Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
Лента новостейМолния