Мобильный интернет "Мегафона" признали самым быстрым в России

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Скорость мобильного интернета "Мегафона" оказалась самой высокой среди крупнейших сотовых операторов в России, показало исследование, проведенное порталом Скорость мобильного интернета "Мегафона" оказалась самой высокой среди крупнейших сотовых операторов в России, показало исследование, проведенное порталом iPhones.ru

В формировании результатов исследования приняли участие более 11 тысяч человек – преимущественно, пользователей смартфонов iPhone, говорится в сообщении по результатам исследования. Для его проведения использовался сервис Speedtest Custom . "Через Speedtest Custom мы разместили на iPhones.ru публичный код тестирования, данные из которого мы получали раз в 24 часа", - уточняют авторы исследования.

Исследование показало, что самый быстрый мобильный интернет в России у компании "Мегафон" - средняя скорость загрузки у абонентов оператора составила 54 Мбит/с, средняя скорость отдачи - 18,1 Мбит/с.

На втором месте – оператор Yota ("дочка" "Мегафона", работающая на его сети) со скоростью загрузки 40,3 Мбит/с, отдачи - 15,3 Мбит/с. Замыкает тройку лидеров крупнейший российский оператор МТС (28,4 Мбит/с и 14,5 Мбит/с соответственно), показало тестирование. "Билайн", по данным исследования, оказался на четвертом месте (24,9 Мбит/с и: 15,5 Мбит/с), на пятом - Tele2 (16,1 Мбит/с и 7,8 Мбит/с , соответственно).

Авторы исследования напоминают, что при выборе сотового оператора стоит понимать, что конкретно у вас дома или в офисе данные могут отличаться. "Поэтому перед решением сменить оператора стоит прогнать пару тестов скоростей дома и на работе, взяв у кого-нибудь "симку" на вечер", - отмечают они.

Отмечается также, что изначально в тестировании было 22,7 тысячи участников, из которых 50% было отсеяно – либо они были из других стран, либо использовали домашний интернет. Также были отделены все тесты, чью геолокацию и/или оператора установить не удалось.