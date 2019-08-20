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РИА Новости

Мобильный интернет "Мегафона" признали самым быстрым в России

20:46 20.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИнформационный буклет в офисе "Мегафон" в Москве
Информационный буклет в офисе Мегафон в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Информационный буклет в офисе "Мегафон" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Скорость мобильного интернета "Мегафона" оказалась самой высокой среди крупнейших сотовых операторов в России, показало исследование, проведенное порталом iPhones.ru.
В формировании результатов исследования приняли участие более 11 тысяч человек – преимущественно, пользователей смартфонов iPhone, говорится в сообщении по результатам исследования. Для его проведения использовался сервис Speedtest Custom. "Через Speedtest Custom мы разместили на iPhones.ru публичный код тестирования, данные из которого мы получали раз в 24 часа", - уточняют авторы исследования.
Исследование показало, что самый быстрый мобильный интернет в России у компании "Мегафон" - средняя скорость загрузки у абонентов оператора составила 54 Мбит/с, средняя скорость отдачи - 18,1 Мбит/с.
На втором месте – оператор Yota ("дочка" "Мегафона", работающая на его сети) со скоростью загрузки 40,3 Мбит/с, отдачи - 15,3 Мбит/с. Замыкает тройку лидеров крупнейший российский оператор МТС (28,4 Мбит/с и 14,5 Мбит/с соответственно), показало тестирование. "Билайн", по данным исследования, оказался на четвертом месте (24,9 Мбит/с и: 15,5 Мбит/с), на пятом - Tele2 (16,1 Мбит/с и 7,8 Мбит/с , соответственно).
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Авторы исследования напоминают, что при выборе сотового оператора стоит понимать, что конкретно у вас дома или в офисе данные могут отличаться. "Поэтому перед решением сменить оператора стоит прогнать пару тестов скоростей дома и на работе, взяв у кого-нибудь "симку" на вечер", - отмечают они.
Отмечается также, что изначально в тестировании было 22,7 тысячи участников, из которых 50% было отсеяно – либо они были из других стран, либо использовали домашний интернет. Также были отделены все тесты, чью геолокацию и/или оператора установить не удалось.
В результате таблица с пятью операторами России насчитывает 11,203 тысячи уникальных записей, из них на МТС приходится 3,285 тысячи замеров, "Мегафон" - 2,983 тысячи, "Билайн" - 2,162 тысячи, Yota – 1,479 тысячи и Tele2 – 1,294 тысячи замеров.
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