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РИА Новости

Пентагон заявил, что решения о развертывании новых крылатых ракет пока нет

20:32 20.08.2019
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CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США еще не приняли решение о том, где и когда могут быть развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования, испытания которых начались на днях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
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Разработка новой ракеты началась в США в феврале, заявили в Пентагоне
"Система находится на начальных этапах опытно-конструкторских испытаний. Никаких решений в отношении развертывания каких-либо таких систем принято не было. Любые решения будут приниматься в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами и нашими командирами боевых подразделений", - представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Кроме того, российский лидер заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Однако Путин заметил, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться американские.
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