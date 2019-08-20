Little Big выпустят совместный трек с обладателями "Грэмми" Clean Bandit

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Солист российской треш-поп группы Little Big Илья Прусикин рассказал в инстаграме о том, что в этом году выпустят совместный трек с певицей Tatarka и с британскими музыкантами из Clean Bandit.

"Йо! В этом году на платформе TBRG OPEN выйдет совместный трек Little Big и Tatarka с британской группой Clean Bandit. Ждите наш фит!", - написал Прусикин.

Участники группы Clean Bandit говорят в ролике, что давно хотели записать совместные треки с музыкантами из разных стран, особенно с российскими артистами.