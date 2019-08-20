В Подмосковье один человек пострадал при нештатной посадке воздушного шара

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при нештатном приземлении воздушного шара в Дмитровском городском округе Московской области из-за сильных порывов ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Согласно данным экстренных служб, ЧП произошло вблизи коттеджного поселка "Позитив". Воздушный шар принадлежит воздухоплавательному клубу "Magic flight".

"Вблизи деревни Подосинки нештатно приземлился воздушный шар, в котором находились семь человек, в том числе один пилот", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при приземлении воздушный шар повис на столбах.

"При приземлении пассажиры выпрыгнули из шара, пострадал один человек - пилот, у него травма ноги", - добавил представитель ведомства.