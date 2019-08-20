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РИА Новости

В Подмосковье один человек пострадал при нештатной посадке воздушного шара

20:26 20.08.2019 (обновлено: 20:38 20.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при нештатном приземлении воздушного шара в Дмитровском городском округе Московской области из-за сильных порывов ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Согласно данным экстренных служб, ЧП произошло вблизи коттеджного поселка "Позитив". Воздушный шар принадлежит воздухоплавательному клубу "Magic flight".
"Вблизи деревни Подосинки нештатно приземлился воздушный шар, в котором находились семь человек, в том числе один пилот", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при приземлении воздушный шар повис на столбах.
"При приземлении пассажиры выпрыгнули из шара, пострадал один человек - пилот, у него травма ноги", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС, к ликвидации происшествия привлекались 15 человек и шесть единиц техники.
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