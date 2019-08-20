СМИ сообщили о расстреле машины главы правительства аргентинской провинции

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Неизвестные расстреляли машину главы правительства аргентинской провинции Чубут Федерико Массони, сообщает телеканал TN.
Отмечается, что чиновник получал угрозы на фоне тяжелой экономической ситуации в регионе.
В настоящее время Аргентина переживает непростые времена из-за высокого уровня инфляции и обвала национальной валюты, однако в провинции Чубут сложился серьезный кризис, госслужащие получили только треть зарплаты за июль, многие остались без работы.
По личной машине Массони было произведено семь выстрелов, в этот момент в ней никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.
Угрозы также ранее получал министр образования провинции Леонардо де Белья.