СМИ сообщили о расстреле машины главы правительства аргентинской провинции

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Неизвестные расстреляли машину главы правительства аргентинской провинции Чубут Федерико Массони, сообщает Неизвестные расстреляли машину главы правительства аргентинской провинции Чубут Федерико Массони, сообщает телеканал TN

Отмечается, что чиновник получал угрозы на фоне тяжелой экономической ситуации в регионе.

В настоящее время Аргентина переживает непростые времена из-за высокого уровня инфляции и обвала национальной валюты, однако в провинции Чубут сложился серьезный кризис, госслужащие получили только треть зарплаты за июль, многие остались без работы.

По личной машине Массони было произведено семь выстрелов, в этот момент в ней никого не было, пострадавших в результате инцидента нет.