Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
"Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга <...> Олеси Яковлевой", — написал он на фейсбуке.
По информации местных СМИ, женщина утонула. Обстоятельства трагедии не уточняются.
Основатель группы "Пандора" Станислав Власов рассказал, что Яковлева всегда пела "как в последний раз".
"Ей было неважно, на какой площадке выступать. Она всегда выкладывалась на все сто процентов", — сказал он "КП".
© ФотоПевица Олеся Яковлева
© Фото
Певица Олеся Яковлева
Прощание с исполнительницей состоится 21 августа. У Яковлевой остались супруг и четырехлетний ребенок.
Артистка принимала участие в многочисленных песенных конкурсах — "Океанский проспект", "Бродвей" и "СТС зажигает суперзвезду". Кроме того, она была солисткой Приморской филармонии.