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РИА Новости

В Пентагоне рассказали подробности испытаний запрещенной ДРСМД ракеты

20:15 20.08.2019
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона
Здание Пентагона
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. В министерстве обороны США подтвердили, что для испытаний крылатой ракеты наземного базирования в воскресенье использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
"При испытаниях была использована (установка) Mk-41. Она не была той же конфигурации, как на системе Aegis Ashore, которая чисто оборонительная", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Вчера, 09:50РИА Новости
В МИД прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Румынии с 2016 года действует военная база США, на территории которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3, предназначенными, как утверждают в Пентагоне, для перехвата баллистических ракет.
Российская сторона неоднократно обвиняла США в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk, что нарушает ДРСМД. США отрицали это.
Комментируя прошедший в США тест, в МИД РФ обратили внимание на то, что при испытательном пуске усовершенствованной ракеты Tomahawk была использована универсальная пусковая установка Mk-41. В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".
Пентагон показал видео пуска ракеты, запрещенной ДРСМД
Вчера, 08:32РИА Новости
Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
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