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РИА Новости
Культура

Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

20:05 20.08.2019 (обновлено: 22:55 20.08.2019)
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© AP Photo / Andrew Medichini Дэниел Крейг
Дэниел Крейг
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новый фильм про агента британской разведки Джеймса Бонда будет называться No time to die ("Не время умирать"), сообщается на официальной странице Twitter, посвященной киновселенной.
"Дэниел Крейг вернется в качестве агента 007 Джеймса Бонда в... No time to die", - говорится в сообщении.
Кроме того, стали известны даты премьер в Великобритании и США - 3 и 8 апреля 2020 года.
В апреле стало известно, что в 25-й серии "бондианы", помимо Дэниела Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Позже издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что в фильме также появится новый агент Ми-6, которая в связи с отставкой Бонда получит его лицензию и кодовое имя "агент 007", ее сыграет британская актриса Лашана Линч. Название новой серии "бондианы" все время держалось в тайне.
Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде "агента 007" играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.
Оливия Колман
18 августа, 13:01Культура
Оливия Колман хочет сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
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КультураРэйф ФайнсДжеймс БондДэниел КрейгВеликобританияСША
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