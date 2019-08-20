Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

В апреле стало известно, что в 25-й серии "бондианы", помимо Дэниела Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Позже издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что в фильме также появится новый агент Ми-6, которая в связи с отставкой Бонда получит его лицензию и кодовое имя "агент 007", ее сыграет британская актриса Лашана Линч. Название новой серии "бондианы" все время держалось в тайне.