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РИА Новости
Культура

Фанаты "Звездных войн" спорят, вернется ли Дарт Вейдер в финале саги

21:51 20.08.2019 (обновлено: 21:59 20.08.2019)
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© Фото : Lucasfilm (1980)Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар"(1980)
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар(1980)
© Фото : Lucasfilm (1980)
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Пользователи Reddit выдвинули теорию, что Дарт Вейдер может вернуться в финальной части саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

"На мой взгляд, лучше всего связать девятый фильм с приквелами – показать, как Энакин Скайуокер выполняет древнее пророчество Избранного, восстанавливает баланс между светлой и темной стороной. В "Возращении джедая" он пришел к светлой стороне, убив Императора, но принесло ли это равновесие?", - написал TROAnakin Skywalker.

Многие пользователи одобрили такое развитие событий, связав это еще и с названием картины: "Скайуокер. Восход", о котором режиссер Джей Джей Абрамс объявил в апреле.
"Я знаю, что сейчас это звучит провокационно и вызывает кучу вопросов. Но, уверен, когда вы увидите фильм, то все поймете", - прокомментировал Абрамс.
© Lucasfilm Ltd. (2005)Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов"
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов
© Lucasfilm Ltd. (2005)
Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов"
Но были и те, кто считает, что события развернутся по-другому.

"Думаю, что Кайло Рен – темная сторона Энакина, а Рей - светлая. Поэтому все будет разыгрываться вокруг этих персонажей. Вся трилогия, по сути, - это воплощение Энакина, который также сражался с внутренними демонами, чтобы снова стать добрым", - предположил пользователь с ником laphish.

Создатели фильма решили до последнего держать детали сюжета в секрете – 18 декабря финальная часть саги выходит в мировой прокат. В России "Звездные войны: Скайуокер. Восход" впервые покажут 19 декабря.
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов
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