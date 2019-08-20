Фанаты "Звездных войн" спорят, вернется ли Дарт Вейдер в финале саги

"На мой взгляд, лучше всего связать девятый фильм с приквелами – показать, как Энакин Скайуокер выполняет древнее пророчество Избранного, восстанавливает баланс между светлой и темной стороной. В "Возращении джедая" он пришел к светлой стороне, убив Императора, но принесло ли это равновесие?", - написал TROAnakin Skywalker.