Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T20:43Z
https://ria.ru/20190820/1557718974.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:218:3000:1906_1036x0_80_0_0_2d4e5b14d859b7232ced32266d4fb999.jpg
РИА Новости

Китай готов сотрудничать с Россией для противостояния вмешательству извне

19:57 20.08.2019 (обновлено: 20:43 20.08.2019)
6795
© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Пекин намерен расширить сотрудничество с Москвой в борьбе с вмешательством во внутренние дела со стороны других государств, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Такое заявление дипломат сделал, комментируя пост в Twitter посольства США в России, в котором содержался подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа с призывом избегать шествия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва доведет до властей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
6 августа, 21:40РИА Новости
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Гэн Шуан добавил, что принятые правительством России меры по обеспечению общественного порядка в Москве во время несанкционированных митингов были "абсолютно законными".
"Как и говорила российская сторона, это классический пример вмешательства во внутренние дела и признак великодержавного гегемонизма", — добавил он.
Ранее Китай неоднократно обвинял США в антикитайской деятельности в Гонконге.
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Народно-освободительной армии Китая
6 августа, 08:46РИА Новости
Китай примет ответные меры в случае размещения американских ракет в Азии
369813310
Обсудить 11
Гэн ШуанМИД РФМИД КНРКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну так вводите санкции против тех кто вмешивается. Что ноете то.
20 августа, 20:09
НЕНикита Ермаков
5000010
Никто не позволит раскачивать нашу лодку американским агрессорам
20 августа, 20:25
Михаил Морданов
610003
Рекомендуем
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп поддерживает возвращение России в G8
Открытие выставки 1939 год. Начало Второй мировой войны
Выторговать безопасность у агрессора невозможно, заявил Нарышкин
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Лента
новостей
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления в сенате. 20 августа 2019
Премьер Италии объявил об отставке
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
В США оценили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Георгий Габуния
Новое руководство "Рустави 2" уволило оскорбившего Путина журналиста
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017
"Ведет себя как колониальный офицер". Чем США так сильно разозлили немцев
Сотрудники правоохранительных органов Греции у здания консульства России в Афинах. 22 марта 2019
Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета
Линии электропередач в Киеве
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Празднование Томатины в городе Буньоль, Испания. 30 августа 2017
Устроившие битву помидорами петербуржцы разгневали пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
22:56Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
22:42Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
Лента новостейМолния