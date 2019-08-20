Двое россиян погибли в Греции при крушении вертолета

АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости. Два гражданина России погибли в Греции при крушении вертолета, сообщили РИА Новости в посольстве в Афинах.
Как уточнил пресс-атташе диппредставительства Василий Гаврилов, пилот — гражданин Греции — также погиб.
Частный вертолет Agusta A-109 разбился возле острова Порос в Греции в 15:40.
Машина вылетела из Галаты и направлялась в международный аэропорт Афин Элефтериос Венизелос. Вертолет задел линии электропередачи и упал в море.
Водолазы подняли тела троих погибших. По данным агентства новостей АМНА, все они — мужчины. Ранее греческие СМИ сообщали, что пассажирами вертолета были женщина и ребенок.
После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.