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РИА Новости

Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США

19:51 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрезидент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год
Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
"Двадцатого августа Михаил Сергеевич Горбачев встретился с министром иностранных дел и развития торговли Мальты господином Кармело Абела, находящимся в России с официальным визитом", - говорится в сообщении фонда. Во встрече также участвовали посол Мальты в РФ, члены мальтийской делегации и представители Горбачев-фонда. Глава мальтийского МИД в беседе с Горбачёвым рассказал о мероприятиях, которые планируются на Мальте в связи с предстоящим 30-летием встречи Горбачева и Буша 2-3 декабря 1989 года.
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"Наша цель - напомнить об этом важнейшем историческом событии, подчеркнуть его значение для мира и в то же время – дать импульс серьезным размышлениям о нынешнем состоянии международных отношений, тех вызовах, на которые необходимо отвечать сегодня совместными усилиями через диалог и взаимодействие", - цитирует пресс-служба Горбачев-фонда слова министра.
Бывший советский лидер со своей стороны подчеркнул, что "исключительно важно не допустить разрушения достигнутого совместными усилиями в годы, когда мы покончили с холодной войной". Как отмечается в сообщении, Горбачев поделился с участниками встречи своими воспоминаниями о мальтийском саммите.
"Американская сторона предложила провести встречу у берегов Мальты на военных кораблях, и мы согласились. Наш корабль, как и американский, стоял на рейде в ожидании встречи. Но ночью разыгралась такая буря, что подняться на корабли двум делегациям было совершенно невозможно. И хорошо, что в порту находился в это время гражданский теплоход "Максим Горький". Мы пригласили на теплоход Джорджа Буша и американскую делегацию. Там же и состоялся саммит. Это было символично", - вспоминает Горбачев.
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"На Мальте мы с президентом США заявили, что наши страны отказываются рассматривать друг друга как врагов и готовы строить отношения взаимодействия, а в перспективе – партнерства. Обсудили все проблемы, их было много в то бурное время. И о многом договорились. После Мальты мы прошли большие испытания, но смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике - прежде всего в деле сокращения ядерного оружия. Сегодня очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль", - продолжил политик.
Министр иностранных дел Мальты согласился с этим. "Мы со своей стороны будем делать все возможное в рамках двусторонних отношений… Как член Евросоюза мы будем способствовать диалогу с Российской Федерацией и сближению позиций по всем проблемам", - пообещал Абела.
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Джордж Буш (старший)ЕвросоюзМихаил ГорбачевРоссияСШАВ мире
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Зачем вытаскивать на божий свет предателей? Даже таких высокопоставленных?
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vvm164 Максимов
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