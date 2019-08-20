Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США

Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год . Архивное фото

Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.

"Двадцатого августа Михаил Сергеевич Горбачев встретился с министром иностранных дел и развития торговли Мальты господином Кармело Абела, находящимся в России с официальным визитом", - говорится в сообщении фонда. Во встрече также участвовали посол Мальты в РФ, члены мальтийской делегации и представители Горбачев-фонда. Глава мальтийского МИД в беседе с Горбачёвым рассказал о мероприятиях, которые планируются на Мальте в связи с предстоящим 30-летием встречи Горбачева и Буша 2-3 декабря 1989 года.

"Наша цель - напомнить об этом важнейшем историческом событии, подчеркнуть его значение для мира и в то же время – дать импульс серьезным размышлениям о нынешнем состоянии международных отношений, тех вызовах, на которые необходимо отвечать сегодня совместными усилиями через диалог и взаимодействие", - цитирует пресс-служба Горбачев-фонда слова министра.

Бывший советский лидер со своей стороны подчеркнул, что "исключительно важно не допустить разрушения достигнутого совместными усилиями в годы, когда мы покончили с холодной войной". Как отмечается в сообщении, Горбачев поделился с участниками встречи своими воспоминаниями о мальтийском саммите.

"Американская сторона предложила провести встречу у берегов Мальты на военных кораблях, и мы согласились. Наш корабль, как и американский, стоял на рейде в ожидании встречи. Но ночью разыгралась такая буря, что подняться на корабли двум делегациям было совершенно невозможно. И хорошо, что в порту находился в это время гражданский теплоход "Максим Горький". Мы пригласили на теплоход Джорджа Буша и американскую делегацию. Там же и состоялся саммит. Это было символично", - вспоминает Горбачев.

"На Мальте мы с президентом США заявили, что наши страны отказываются рассматривать друг друга как врагов и готовы строить отношения взаимодействия, а в перспективе – партнерства. Обсудили все проблемы, их было много в то бурное время. И о многом договорились. После Мальты мы прошли большие испытания, но смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике - прежде всего в деле сокращения ядерного оружия. Сегодня очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль", - продолжил политик.