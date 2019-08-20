Голикова пообещала не допустить необоснованного закрытия медучреждений

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова намерена не допустить необоснованного закрытия медучреждений в регионах в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ, которые должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.

"Наша задача сейчас, готовя эти принципы, не допускать ситуаций необоснованного закрытия лечебных учреждений в регионах", - сообщила журналистам Голикова после совещания по вопросам модернизации системы первичной медицинской помощи в РФ, которое состоялось в Кремле под председательством президента России.

Она отметила, что в этой связи регионы "должны по-иному посмотреть на схемы своего территориального планирования", соблюдая принципы доступности медучреждений.

По словам Голиковой, согласно данным Росстата на 2018 год, в замене оборудования из-за фактически стопроцентного износа нуждаются 11% медучреждений, в капитальном ремонте - 13,5%, однако "вполне возможно, что эти цифры не достоверны". Она отметила, что нехватка врачей в России сегодня оценивается в 25 тысяч человек, среднего медицинского персонала - 130 тысяч человек.