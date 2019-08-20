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РИА Новости

Голикова пообещала не допустить необоснованного закрытия медучреждений

19:41 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова намерена не допустить необоснованного закрытия медучреждений в регионах в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения, а также инициировать подготовку соответствующих региональных программ, которые должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.
"Наша задача сейчас, готовя эти принципы, не допускать ситуаций необоснованного закрытия лечебных учреждений в регионах", - сообщила журналистам Голикова после совещания по вопросам модернизации системы первичной медицинской помощи в РФ, которое состоялось в Кремле под председательством президента России.
Она отметила, что в этой связи регионы "должны по-иному посмотреть на схемы своего территориального планирования", соблюдая принципы доступности медучреждений.
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По словам Голиковой, согласно данным Росстата на 2018 год, в замене оборудования из-за фактически стопроцентного износа нуждаются 11% медучреждений, в капитальном ремонте - 13,5%, однако "вполне возможно, что эти цифры не достоверны". Она отметила, что нехватка врачей в России сегодня оценивается в 25 тысяч человек, среднего медицинского персонала - 130 тысяч человек.
"Сейчас мы заложили средства в национальном проекте на то, чтобы эти люди пришли, контрольные цифры приема и целевой прием заточили под это. Предстоит оценить, как это сработает. Но, думаю, что этого будет недостаточно, поскольку наряду с модернизацией первичного звена - зданий, сооружений, приобретения оборудования - нам предстоит ещё и к этим учреждениям, которые будут модернизированы, подготовить медицинские кадры или привлечь", - отметила Голикова.
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