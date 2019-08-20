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РИА Новости

Защита "Конкорд менеджмент" может подать одно ходатайство о закрытии дела

20:29 20.08.2019
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CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции СШАМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 3.0 / Coolcaesar / Министерство юстиции США
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой в США во вмешательстве в выборы, может подать еще как минимум одно ходатайство о закрытии дела и ходатайства о том, чтобы исключить из дела представленные прокуратурой улики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Мюллер два года вел расследование "российского вмешательства" в выборы 2016 года, которое Москва категорически отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Адвокат "Конкорда" Эрик Дюбелье в ходе промежуточного досудебного заседания во вторник заявил, что защита будет готова к процессу "в начале апреля", прокурор назвал эту дату "разумной".
Судья Дабни Фридрих назначила очередное досудебное заседание на 16 сентября и заявила, что ждет от сторон подробных предложений по досудебной работе, включая рассмотрение представленных прокурором улик, ходатайства защиты, инструкции присяжным и другие вопросы.
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"Я ожидаю от вас подробного расписания по датам", - сказала судья сторонам. Она подробно расспросила адвоката "Конкорда" Дюбелье, какие ходатайства он может подать в будущем.
Дюбелье не исключил, что подаст еще как минимум одно ходатайство о закрытии дела и ходатайства о том, чтобы исключить из дела представленные прокуратурой улики. Дюбелье также сказал, что стороны в общих чертах согласовали механизм передачи приобщенных к делу улик в Россию, где их смогут рассмотреть ответчики из "Конкорда".
Прокурор Джонатан Крэвис заявил, что подробные инструкции для присяжных могут быть согласованы уже осенью 2019 года, а список улик, которые предложит рассмотреть обвинение, представят к началу 2020 года. Тогда же защита сможет подать ходатайства об исключении из дела тех или иных улик. Крэвис заявил также, что обвинению потребуется на процессе две-три недели, чтобы изложить свою версию, в то время как защита затруднилась с оценкой времени, которое понадобится ей.
Судья заявила сторонам, что процесс следует провести оперативно. "У меня в расписании много дел, это дело необходимо разрешить", - отметила она.
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После открытого заседания суд провел сессию, закрытую для репортеров и публики. На ней обсуждались вопросы, касающиеся работы юриста-посредника. Этот посредник необходим, чтобы определить, с какими уликами "Конкорд" может ознакомиться, а с какими — нет. Суд назначил посредника после того, как прокуроры заявили, что ответчики и российские власти могут получить из материалов дела представление о методах работы американских спецслужб. Защита со своей стороны заявила, что ответчикам необходимы материалы, чтобы подготовиться к процессу. Суд счел, что дополнительный "заслон" в виде юриста-посредника позволит решить проблему.
Обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество" предъявлены 13 россиянам и трем компаниям из России. Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.
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Конкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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