Суд в пятницу рассмотрит ходатайство о продлении ареста Пола Уилана

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ФСБ просит продлить арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на два месяца, до конца октября, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

"Ходатайство о продлении срока ареста Лефортовский суд Москвы рассмотрит в пятницу в 9:30", - сказал защитник.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.