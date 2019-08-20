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РИА Новости

Суд в пятницу рассмотрит ходатайство о продлении ареста Пола Уилана

19:32 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ФСБ просит продлить арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на два месяца, до конца октября, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Ходатайство о продлении срока ареста Лефортовский суд Москвы рассмотрит в пятницу в 9:30", - сказал защитник.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан
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