МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о тренде на снижение смертности в России, власти жестко следят за динамикой этого показателя в российских регионах.

На совещании у президента РФ по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в РФ составила 73,7 года. Голикова пояснила эти данные.

"Что касается показателя прогнозируемой продолжительности жизни, то это текущий показатель, который сложился по данным о снижении смертности за прошедшие шесть месяцев. Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 3,1%, и если этот показатель снижения сохранится до конца года, тогда мы выйдем на тот показатель продолжительности жизни, который был озвучен - 73,7 года", - сказала журналистам Голикова.

Она отметила, что если по каким-то причинам показатель снижения смертности изменится в худшую сторону, то это повлияет и на цифры продолжительности жизни. "Но у нас по всем нашим показателям, которые связаны с реализацией нацпроектов, тренд на снижение смертности, и мы очень жестко следим за регионами, как они работают по этому показателю", - добавила Голикова.

По данным Росстата, за январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тысячи детей, что на 63,1 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5 тысячи человек - на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.