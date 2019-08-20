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РИА Новости

Голикова заявила о тренде на снижение смертности в России

19:29 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о тренде на снижение смертности в России, власти жестко следят за динамикой этого показателя в российских регионах.
На совещании у президента РФ по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в РФ составила 73,7 года. Голикова пояснила эти данные.
"Что касается показателя прогнозируемой продолжительности жизни, то это текущий показатель, который сложился по данным о снижении смертности за прошедшие шесть месяцев. Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 3,1%, и если этот показатель снижения сохранится до конца года, тогда мы выйдем на тот показатель продолжительности жизни, который был озвучен - 73,7 года", - сказала журналистам Голикова.
Она отметила, что если по каким-то причинам показатель снижения смертности изменится в худшую сторону, то это повлияет и на цифры продолжительности жизни. "Но у нас по всем нашим показателям, которые связаны с реализацией нацпроектов, тренд на снижение смертности, и мы очень жестко следим за регионами, как они работают по этому показателю", - добавила Голикова.
Женщина гуляет с детьми в парке
14 августа, 03:41РИА Новости
Разрыв между смертностью и рождаемостью в России продолжает расти
По данным Росстата, за январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тысячи детей, что на 63,1 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5 тысячи человек - на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.
Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи больше, чем за первое полугодие предыдущего года.
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Татьяна ГоликоваРосстатВероника СкворцоваРоссияОбщество
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