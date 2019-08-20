Минздраву предложили опробовать на себе советы по укреплению здоровья

Ранее Минздрав опубликовал программу "Укрепление общественного здоровья работающих", в которой прописаны ряд рекомендации. В частности, работодателям предлагается штрафовать курящих сотрудников, тестировать работников на употребление алкоголя и организовывать физкульт-брейки. Также предлагается ввести ограничительные меры на продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара.

"Если… в Минздраве действительно хотят бороться с вредными привычками общества, если действительно хотят перевернуть в корне ситуацию в России и со здоровьем граждан, не надо далеко ходить. Надо начать с себя. В системе здравоохранения работают сотни тысяч, а то и миллионы человек. Вот пусть Минздрав на своём примере покажет, как работают все его предложения. Тем более что внутри ведомства это возможно сделать очень быстро - простым распоряжением министра", - цитирует слова Свищева его пресс-служба.