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РИА Новости

ЕР подготовит предложения по уменьшению "бумажной" нагрузки на учителей

19:26 20.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Предложения по уменьшению бюрократической нагрузки на учителей подготовят к сентябрю в "Единой России", заявила первый замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.
"Антибюрократическая учительская инициатива" – это народный проект, в котором заинтересованы все – и педагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо установить четкий перечень документов, в разработке и ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты", - приводит слова Баталиной пресс-служба ЕР.
"С помощью региональных дискуссионных площадок партии собираются различные предложения по уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчетов, ответов на разнообразные информационные запросы", - отметила депутат.
В пресс-службе уточнили, что предложения будут сформулированы к началу учебного года. Любой желающий сможет направить инициативы через сайты региональных отделений ЕР до 28 августа, а 4 сентября планируется обсудить их с участием профильных ведомств, экспертов, родителей на федеральной дискуссионной площадке "Благополучие человека". По итогам будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровне.
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По словам Баталиной, депутаты регулярно сталкиваются с жалобами на излишнюю бумажную загруженность учителей, большое количество отчетности, которая отвлекает от учебного процесса. Она подчеркнула, что необходимо избавить учителей от непрофильной нагрузки, которая "связывает руки", не дает возможности самосовершенствоваться, уделять больше внимания образовательному процессу.
По словам Баталиной, более 80% учителей связывают усложнение работы в школе именно с ростом отчетности и бюрократической нагрузки. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, напоминает Баталина. При этом федеральные власти не могут повлиять на распределение нагрузки среди учителей – это полномочия региональных и муниципальных органов.
Учительница на уроке около доски
8 августа, 17:22РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
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Ольга БаталинаГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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