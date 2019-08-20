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РИА Новости

Проверки Роструда выявили факты невыплат врачам сверхурочных в регионах

19:24 20.08.2019
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© Depositphotos / RomankosolapovМедсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение.
Медсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение.
© Depositphotos / Romankosolapov
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Проверки Роструда показали, что в ряде российских регионов есть факты невыплат врачам сверхурочных и положенных выплат за совместительство, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова после совещания по вопросам модернизации системы первичной медицинской помощи в РФ, которое состоялось в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.
"К сожалению, проверки, которые в последнее время проводил Роструд, свидетельствуют о том, что в ряде регионов есть факты просто неоплаты сверхурочных, есть факты, когда за совместительство первую часть, единицу, ту, что по штату, платят как положено, а допустим, 0,2, 03, 05 - в зависимости от того, какое совместительство, оплачивают только от оклада. Это недопустимая ситуация, которая тоже приводит к снижению заработной платы и медицинских работников, и педагогических", - сказала Голикова журналистам.
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