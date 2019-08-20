Устроившие битву помидорами петербуржцы разгневали пользователей Сети

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали битву помидорами "Томатина", которую 18 августа устроили петербуржцы на стадионе "Кировец".
Организаторы мероприятия подготовили для участников 20 тонн помидоров. Вход был платным, стоимость билетов была от тысячи до 1750 рублей. В битве могли принять участие ровно тысяча человек.
Некоторые пользователи соцсетей остались недовольны идеей проведения такого праздника. Пользователи напомнили о блокадном прошлом города и заявили, что 20 тонн еды, раскиданные по земле, — это расточительство.
"Да мне смотреть на это тошно, у настоящих русских другое отношение к еде — бережное", — заявил один из комментаторов.
"Ничего глупее, чем бросаться пищей в городе, который пережил блокаду, придумать не могли?" — спросила одна из пользовательниц.
"Отлично. Бузову всем миром сожрали за безобидную, необдуманную шутку. И тут же следом "Томатина" из 20 тонн", — пожаловался еще один комментатор.
"Я понимаю, когда "Томатина" проводится в тех странах, где помидоры растут из каждого угла и их как грязи, но для Питера, где все привозное, типа турецкие или испанские помидоры, это дикость. Напоминает, как в крепостные времена в России бояре, развлекаясь, делали зиму летом, рассыпая муку", — отметил пользователь.
Как сообщает газета "Комсомольская правда", в ответ на критику организаторы мероприятия заявили, что использовали только непригодные для употребления в пищу томаты.
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