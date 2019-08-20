Правительство разработает подходы к зарплате медиков первичного звена

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений, которые перераспределяют средства не в пользу тех, кто "реально работает", сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения поручил кабмину вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.

"Мы договорились, что к концу сентября мы проработаем два возможных варианта подходов к структуре заработной платы... Нам предстоит принять решение - сначала сформировать предложения, а потом принять решения: мы жестко фиксируем структуру заработной платы (оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию), чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений, и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает", - сказала Голикова журналистам после совещания.

"И второе направление, как альтернативное, это возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках национального проекта "Здоровье", первого национального проекта... Может быть, пообсуждать и вернуть такой подход", - добавила она.