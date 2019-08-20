Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T20:15Z
https://ria.ru/20190820/1557717836.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155614/95/1556149537_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f8a7cd0c0e3c0d831153f4a5da02a202.jpg
РИА Новости

Правительство разработает подходы к зарплате медиков первичного звена

19:20 20.08.2019 (обновлено: 20:15 20.08.2019)
5391
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений, которые перераспределяют средства не в пользу тех, кто "реально работает", сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения поручил кабмину вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 18:03РИА Новости
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения "провалом"
"Мы договорились, что к концу сентября мы проработаем два возможных варианта подходов к структуре заработной платы... Нам предстоит принять решение - сначала сформировать предложения, а потом принять решения: мы жестко фиксируем структуру заработной платы (оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию), чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений, и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает", - сказала Голикова журналистам после совещания.
"И второе направление, как альтернативное, это возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках национального проекта "Здоровье", первого национального проекта... Может быть, пообсуждать и вернуть такой подход", - добавила она.
Голикова уточнила, что к 1 октября, до внесения бюджета в Госдуму, правительство, согласно поручению Путина, сформирует, согласует и одобрит принципы модернизации системы первичного здравоохранения, до конца 2019 года регионы должны будут разработать свои программы, а к 1 июля 2020 года планируется "запустить реализацию программ с соответствующим финансовым сопровождением и всеми необходимыми мероприятиями".
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
30 июля, 03:17РИА Новости
Эксперты прокомментировали предложение премировать врачей за выявление рака
352970139
Обсудить 40
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Скоро выборы)
20 августа, 19:24
k krim trait
44261003
Горжусь нашим президентом, правильное решение. Только боюсь, что агенты ГОСДЕПА опять подставят Владимира.
20 августа, 20:47
Можем Повторить
1450029
Рекомендуем
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Лента
новостей
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния