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РИА Новости

Водолазы подняли тела троих погибших при крушении вертолета в Греции

19:15 20.08.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 20 авг – РИА Новости. Водолазы подняли тела троих погибших при крушении частного вертолета в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
По его информации, все погибшие – мужчины, среди них двое россиян и грек-пилот.
Ранее сообщалось, что на борту были русские женщина и ребенок.
Обследование места падения вертолета продолжается, сообщает агентство.
Вертолет упал в воду возле острова Порос, в Сароническом заливе рядом с Пелопоннесом. По сообщениям местных СМИ, частный вертолет типа Agusta A-109 разбился возле острова Порос в Греции в 15.40 (время совпадает с московским). Вертолет вылетел из Галаты в Международный афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Он задел линии электропередачи и упал в море. После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.
В Греции у острова Порос упал вертолет
Вчера, 17:18РИА Новости
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2018215
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Пелопоннес (область)ГрецияАфиныВ мире
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