Водолазы подняли тела троих погибших при крушении вертолета в Греции

По его информации, все погибшие – мужчины, среди них двое россиян и грек-пилот.

Вертолет упал в воду возле острова Порос, в Сароническом заливе рядом с Пелопоннесом. По сообщениям местных СМИ, частный вертолет типа Agusta A-109 разбился возле острова Порос в Греции в 15.40 (время совпадает с московским). Вертолет вылетел из Галаты в Международный афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Он задел линии электропередачи и упал в море. После ЧП остров Порос остался без электроснабжения.