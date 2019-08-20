Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T19:12Z
https://ria.ru/20190820/1557716327.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/47/1555274753_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_1d5035b53472a87e0b67de5b500ab79d.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области увеличат доходы местных бюджетов

19:12 20.08.2019
59
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Доходы местных бюджетов в Нижегородской области планируется увеличить, сообщил глава региона Глеб Никитин.
С 2020 года в местные бюджеты Нижегородской области планируется зачислять 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В настоящее время доходы от упрощенной системы налогообложения в полном объеме поступают в областной бюджет.
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
15 августа, 21:41Нижегородская область
Более пяти тысяч нижегородцев повысят квалификацию в рамках нацпроекта
"По нашим оценкам, перераспределение с 2020 года нормативов отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства, учитывая, что данный налог платят малые и средние предприниматели.
"Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги "работали" там, где они живут", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
10 августа, 10:50Нижегородская область
Нижегородские власти поддержат средний и малый бизнес
Он отметил, что параллельно с этим на региональном уровне реализован ряд мер поддержки предпринимательской активности в рамках как национальных проектов, так и региональных программ.
"Это введение института инвестиционных уполномоченных, предоставление субсидий муниципалитетам для развития малого и среднего бизнеса, доступ к дешевым кредитам и льготным микрозаймам. Все это способствует появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий", - сказал губернатор.
По поручению Никитина министерство финансов региона готовит соответствующие изменения в закон области "О межбюджетных отношениях".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
26 июля, 13:32Нижегородская область
В Нижегородской области предложили оценить ценовую конкуренцию в регионе
200000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
Рекомендуем
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Трамп предложил посредничество в решении конфликта между Индии и Пакистаном
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада задержали при закладке наркотиков
Бассейн
Эксперт назвал вероятные причины ЧП с россиянкой в бассейне в Турции
Лента
новостей
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии
Глава штаба Геннадия Гудкова подала заявление на митинг в Москве 31 августа
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава аэропорта в Якутске стал фигурантом еще одного уголовного дела
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
В США оценили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Вид на Казань
В Татарстане заключили порядка 80% госконтрактов в рамках нацпроектов
LIVE: Совещание президента с Правительством РФ
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Самаре потушили пожар в ангаре
выставка госархив
Немые свидетели: в Москве открылась выставка о начале Второй мировой войны
Линии электропередач в Киеве
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
Украинские военнослужащие
В ДНР настаивают на пристальном внимании к преступлениям, совершенным ВСУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния