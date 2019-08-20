В Нижегородской области увеличат доходы местных бюджетов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Доходы местных бюджетов в Нижегородской области планируется увеличить, сообщил глава региона Глеб Никитин.

С 2020 года в местные бюджеты Нижегородской области планируется зачислять 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В настоящее время доходы от упрощенной системы налогообложения в полном объеме поступают в областной бюджет.

"По нашим оценкам, перераспределение с 2020 года нормативов отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его словам, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства, учитывая, что данный налог платят малые и средние предприниматели.

"Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги "работали" там, где они живут", - подчеркнул Никитин.

Он отметил, что параллельно с этим на региональном уровне реализован ряд мер поддержки предпринимательской активности в рамках как национальных проектов, так и региональных программ.

"Это введение института инвестиционных уполномоченных, предоставление субсидий муниципалитетам для развития малого и среднего бизнеса, доступ к дешевым кредитам и льготным микрозаймам. Все это способствует появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий", - сказал губернатор.