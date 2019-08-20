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РИА Новости

На юго-востоке Турции акции курдов разогнали газом и водометами

19:08 20.08.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисТурецкая полиция
Турецкая полиция
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Турецкая полиция. Архивное фото
АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников несанкционированных акций протестов курдов в Диярбакыре, Ване и Мардине после отстранения от должностей мэров этих городов, сообщает во вторник агентство DHA.
Отмечается, что полиция потребовала от демонстрантов разойтись, однако они не выполнили это указание стражей порядка. После этого полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и водометы. В результате несколько человек, в том числе депутаты парламента от прокурдской Партии демократии народов, оказались в больнице.
Ранее МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Как говорилось в сообщении, структуры РПК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены.
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МВД ТурцииМардин (провинция)Рабочая партия КурдистанаТурцияДиярбакырВ мире
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