На юго-востоке Турции акции курдов разогнали газом и водометами

Отмечается, что полиция потребовала от демонстрантов разойтись, однако они не выполнили это указание стражей порядка. После этого полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и водометы. В результате несколько человек, в том числе депутаты парламента от прокурдской Партии демократии народов, оказались в больнице.