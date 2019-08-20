Россельхознадзор прокомментировал масштаб эпидемии АЧС в мире

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Скорость распространения в мире вируса африканской чумы свиней (АЧС) позволяет судить о текущей ситуации, как о самой большой эпидемии за время существования свиноводства, возможно, многие очаги АЧС пока не выявлены, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Всего с момента первого официального сообщения об АЧС в августе 2018 года в Китае до текущего момента болезнь нотифицирована еще в шести азиатских странах: в Монголии, Вьетнаме, Камбодже, КНДР, Лаосе и Мьянме. Скорость распространения вируса в мире позволяет судить о текущей ситуации, как о самой большой эпидемии за время существования свиноводства", - сказано в пресс-релизе.

Согласно последним данным, еще одной страной, на территорию которой проникла болезнь, стала Мьянма, где 1 августа возникла первая вспышка АЧС. "Однако, учитывая широту распространения АЧС, имеется вероятность того, что многие очаги АЧС остаются без нотификации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российское ведомство сообщает, что к уничтожению животных для сдерживания распространения вируса после его возможного проникновения на территорию страны приступил департамент сельского хозяйства Филиппин. "В случае подтверждения подозрений вирус будет представлять высокую опасность для свиноводческой отрасли государства, насчитывающей, согласно последним доступным данным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) более 10 миллионов свиней", - говорится в пресс-релизе.

К широкому распространении АЧС, в том числе, причастны "культурные стандарты" ведения свиноводства в бедных регионах азиатских стран. "Например, по информации, публикуемой СМИ, жители могут избавляться от мертвых свиней путем сбрасывания их в реки, а также продавать больных свиней на убой по сниженным ценам или разделывать самостоятельно", - отмечается в сообщении.