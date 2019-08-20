Люди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом

ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. День знаний в Северной Осетии перенесли на 4 сентября в связи 15-й с годовщиной теракта в Беслане, сообщает правительство региона.

"Торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов республики пройдут 4 сентября. Второго и третьего сентября запланированы уроки мира, а 3 сентября – мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане и селах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 31 августа по 6 сентября правопорядок и покой граждан будут охранять 3,7 тысячи сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы.

Траурные мероприятия пройдут по уже традиционному сценарию в спортивном зале разрушенной школы и мемориальном кладбище.

"Силами министерства внутренних дел Северной Осетии в настоящее время во всех образовательных организациях республики проводятся мероприятия по приведению в соответствие требованиям безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по антитеррористической и антикриминальной защищенности", - добавляют власти.