ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. День знаний в Северной Осетии перенесли на 4 сентября в связи 15-й с годовщиной теракта в Беслане, сообщает правительство региона.
"Торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов республики пройдут 4 сентября. Второго и третьего сентября запланированы уроки мира, а 3 сентября – мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане и селах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с 31 августа по 6 сентября правопорядок и покой граждан будут охранять 3,7 тысячи сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы.
Траурные мероприятия пройдут по уже традиционному сценарию в спортивном зале разрушенной школы и мемориальном кладбище.
"Силами министерства внутренних дел Северной Осетии в настоящее время во всех образовательных организациях республики проводятся мероприятия по приведению в соответствие требованиям безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по антитеррористической и антикриминальной защищенности", - добавляют власти.
1 сентября 2018, 02:02РИА НовостиЗахват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.