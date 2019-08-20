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РИА Новости

День знаний в Северной Осетии перенесли на 4 сентября

19:08 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом
Люди возлагают цветы к монументу В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. День знаний в Северной Осетии перенесли на 4 сентября в связи 15-й с годовщиной теракта в Беслане, сообщает правительство региона.
"Торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов республики пройдут 4 сентября. Второго и третьего сентября запланированы уроки мира, а 3 сентября – мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане и селах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с 31 августа по 6 сентября правопорядок и покой граждан будут охранять 3,7 тысячи сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы.
Траурные мероприятия пройдут по уже традиционному сценарию в спортивном зале разрушенной школы и мемориальном кладбище.
"Силами министерства внутренних дел Северной Осетии в настоящее время во всех образовательных организациях республики проводятся мероприятия по приведению в соответствие требованиям безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по антитеррористической и антикриминальной защищенности", - добавляют власти.
На месте теракта в школе N 1 в Беслане. Архивное фото
1 сентября 2018, 02:02РИА Новости
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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