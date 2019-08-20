Познер оценил решение уволить Габунию с "Рустави-2"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Познер признался, что на месте руководства канала "Рустави 2" выгнал бы оскандалившегося ведущего немедленно, а не через два месяца.
"Лексика, которую господин Габуния использовал в своем "знаменитом" выступлении, для меня просто неприемлема", – заявил он в беседе с URA.RU.
Выходка в эфире
В начале июля на телеканале "Рустави 2" Габуния начал эфир авторской программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России. Поступок ведущего вызвал массовое возмущение зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию компании и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора канала Николоза Гварамию. Руководство "Рустави 2" назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, однако отказалось извиняться.
Российский МИД назвал выходку Габунии беспрецедентной по низости. Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения санкций против Грузии, но Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу".