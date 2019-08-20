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РИА Новости

Познер оценил решение уволить Габунию с "Рустави-2"

19:04 20.08.2019 (обновлено: 20:47 20.08.2019)
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© Rustavi 2Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Rustavi 2
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Познер признался, что на месте руководства канала "Рустави 2" выгнал бы оскандалившегося ведущего немедленно, а не через два месяца.
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"Лексика, которую господин Габуния использовал в своем "знаменитом" выступлении, для меня просто неприемлема", – заявил он в беседе с URA.RU.

Выходка в эфире

В начале июля на телеканале "Рустави 2" Габуния начал эфир авторской программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России. Поступок ведущего вызвал массовое возмущение зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию компании и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора канала Николоза Гварамию. Руководство "Рустави 2" назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, однако отказалось извиняться.
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1871014220
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Рустави 2МИД РФГосдума РФВладимир ПознерВладимир ПутинГрузияВ мире
Популярные комментарии
"Лексика, которую господин Габуния использовал в своем "знаменитом" выступлении, для меня просто неприемлема" То есть, если бы Габуния все оскорбления в адрес Путина и его покойной матери высказал без мата, то Познер это посчитал бы нормальным?
20 августа, 20:12
zznayur
7191001
Познер - да, посчитал бы нормальным
20 августа, 20:17
Максим Исаев
6130102
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