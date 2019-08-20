Познер оценил решение уволить Габунию с "Рустави-2"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.

Познер признался, что на месте руководства канала "Рустави 2" выгнал бы оскандалившегося ведущего немедленно, а не через два месяца.

"Лексика, которую господин Габуния использовал в своем "знаменитом" выступлении, для меня просто неприемлема", – заявил он в беседе с URA.RU.

Выходка в эфире

В начале июля на телеканале "Рустави 2" Габуния начал эфир авторской программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России. Поступок ведущего вызвал массовое возмущение зрителей. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию компании и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора канала Николоза Гварамию. Руководство "Рустави 2" назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца, однако отказалось извиняться.