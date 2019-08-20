Актрисе из "Ворониных" вызвали скорую на съемочную площадку

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российской актрисе Екатерине Волковой стало плохо на съемках сериала "Воронины" в Сочи. Об этом артистка Российской актрисе Екатерине Волковой стало плохо на съемках сериала "Воронины" в Сочи. Об этом артистка сообщила в инстаграме.

Днем Волкова почувствовала себя нехорошо из-за сильной жары. По ее словам, она поняла, что начинает "закипать".

"Пошла окунуть ноги в море, вроде легче", — написала она.

После этого работа на пляже продолжилась, а затем съемочная группа отправилась на другую площадку. Во время переезда актрису сильно укачало.

"Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало не хорошо совсем — рвота", — написала Волкова.

Артистке вызвали бригаду скорой помощи. Врачи сделали ей два укола и прописали лекарства.

Из-за недомогания Волковой сценаристам пришлось переписать одну сцену с ее участием. Когда актрисе стало лучше, она вернулась к съемкам.

"Вот такая работа у актера: умри или выживи, но "Ворониных" сними. Смена закончилась в три ночи, в шесть вылет в Москву <…>. В самолете точно была температура, так как крутило кости", — рассказала Волкова.