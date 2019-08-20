Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T18:53Z
https://ria.ru/20190820/1557715572.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/93/1556329360_0:46:3072:1774_1036x0_80_0_0_e5674d9210b94896a1fcdd4c6ca62464.jpg
РИА Новости

СПЧ попросил ограничить природопользование в экологической зоне Байкала

18:53 20.08.2019
272
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует правительству РФ ограничить природопользование в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, сообщается на сайте Совета.
СПЧ еще в конце февраля провел выездное заседание в Иркутской области. Во вторник рекомендации одобрили путем заочного голосования.
"(СПЧ рекомендует) правительству РФ создать правовые механизмы ограничения природопользования, основанного на предельно допустимой рекреационной нагрузке на экосистемы в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Совет считает необходимым разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий определение экологического туризма, его принципов, целей и задач, определение национальных экологических троп, стандарты их создания и эксплуатации, комплекс мер по финансовой поддержке юридических и физических лиц, принимающих участие в строительстве национальных экологических троп.
Поселок Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
12 августа, 09:43РИА Новости
Глава Бурятии рассказал об улучшении состояния Байкала
В СПЧ также рекомендуют разработать порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в соответствии со статьей 5.1 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Эксперты СПЧ предложили рассмотреть вопрос о создании "Байкальской туристической полиции" (по аналогии с Туристической полицией Москвы), в задачи которой входил бы контроль за соблюдением туристического и природоохранного законодательства.
1601001
Обсудить 1
Правительство РоссииСПЧБайкалИркутская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: россияне не удовлетворены работой первичного звена здравоохранения
РИА
Новости
Работа фотографа Caron Steele, занявшая первое место в категории Лучший портрет в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
Под крылом кудрявого пеликана: лучшие фото Bird Photographer of the Year
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин заявил о значимости документов о причинах Второй мировой войны
Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
Звезды кино показали яркие наряды на фестивале "Короче"
Лента
новостей
Измерение давления
Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Английский актер Дэн Стивенс
Дэн Стивенс из "Аббатства Даунтон" сыграет Сергея Лазарева в "Евровидении"
Деньги
Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России
Электрический щит
Подготовка к зиме электросетевых компаний МО идет с опережением графика
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
В Калужской области закроют мусорный полигон в Тимашово
Президент Дональд Трамп
Трамп допустил назначение Салливана послом в Москве
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Балашихе не выявили превышения уровня загрязнения воздуха после пожара
Верующие в храме Преображения господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан
Праздник Преображения Господня в регионах России
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
В Каталонии открыли новый вид грибов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния