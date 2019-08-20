СПЧ попросил ограничить природопользование в экологической зоне Байкала

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует правительству РФ ограничить природопользование в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, сообщается на сайте Совета.

СПЧ еще в конце февраля провел выездное заседание в Иркутской области. Во вторник рекомендации одобрили путем заочного голосования.

"(СПЧ рекомендует) правительству РФ создать правовые механизмы ограничения природопользования, основанного на предельно допустимой рекреационной нагрузке на экосистемы в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Совет считает необходимым разработать и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий определение экологического туризма, его принципов, целей и задач, определение национальных экологических троп, стандарты их создания и эксплуатации, комплекс мер по финансовой поддержке юридических и физических лиц, принимающих участие в строительстве национальных экологических троп.

В СПЧ также рекомендуют разработать порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в соответствии со статьей 5.1 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".